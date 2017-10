Ligue 1 : le président du FC Metz donne un sursis de 2 matchs à coach Hinschberger

Alors que le FC Metz pointe à la dernière place du classement après 8 journées de Ligue 1, Bernard serin a tranché : le grand patron grenat donne deux matchs à Philippe Hinschberger pour relancer le club à la Croix de Lorraine.

Malgré un début de saison décevant, Philippe Hinschberger ne sera donc pas le premier entraîneur de Ligue 1 à être remercié cette saison. Après plusieurs réunions, le président du FC Metz a décidé ce mercredi soir d'accorder à son entraîneur un sursis de deux matchs. Après le déplacement à St Etienne, le 14 octobre, et la réception de Dijon, une semaine plus tard, Bernard Serin fera un nouveau bilan.

Bernard Serin a demandé " des correctifs "

Le président du FC Metz a bien sûr rencontré son coach pour lui faire part de sa décision et pour évoquer, avec lui, la situation. Bernard Serin a exigé de lui quelques " correctifs " pour les deux prochains matchs du club à la Croix de Lorraine, en Ligue 1, notamment dans " l'approche des rencontres " et dans l'organisation pour " être plus efficace ".

Dans un entretien téléphonique, accordé à France Bleu Lorraine, dont vous entendrez les meilleurs extraits demain matin, à partir de six heures, le président du FC Metz a tenu aussi à saluer l'engagement de Philippe Hinschberger, " un grenat jusqu'au plus profond de lui même " et il ajoute que " c'est un plus par rapport à beaucoup d'autres entraîneurs ".

Ce vendredi, profitant d'une mini trêve internationale, le FC Metz affrontera en amical, à Amnéville, le club belge de Charleroi.