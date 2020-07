Ligue 1 : le président du FC Metz fait ses comptes après l'arrêt du dernier championnat

Il a sorti sa calculette. Au cours d'une conférence de presse tenu ce jeudi au stade St Symphorien, le président du FC Metz a évoqué les pertes financières causées par l'arrêt du championnat et la crise sanitaire du Covid-19. Bernard Serin explique notamment que le foot français a perdu 224 millions d'euros de droits télé.

Le grand patron grenat reconnaît aussi que le gouvernement a su aider la LFP et les différents clubs professionnels en France. Mais tous ces prêts, " c'est aussi de la dette qu'il va falloir rembourser pendant plusieurs années ".

Le président du FC Metz a fait ses comptes : combien le FC Metz a perdu durant la crise sanitaire du Covid-19 Copier

Le budget prévisionnel du FC Metz, pour la saison 2020-2021, est présenté ce jeudi après-midi, par visioconférence, à la DNCG, le gendarme financier du foot français.

L'arrêt définitif du championnat, une décision trop hâtive

Bernard Serin est aussi revenu sur l'arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. " On aurait dû être plus patient, comme l'ont fait les Allemands et les Italiens notamment ". Le grand patron grenat a aussi dénoncé les débats inutiles lancés par certains acteurs du foot français.

Bernard Serin évoque l'arrêt du dernier championnat. Une décision " hâtive " selon le président grenat. Copier