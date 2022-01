Ligue 1 : le prêt d'Amine Bassi officialisé par le FC Metz

Voilà qui va sans doute clore le mercato hivernal du FC Metz. Le club, 18e de Ligue 1, officialise le prêt de son milieu offensif, Amine Bassi, jusqu'en 2022 au Barnsley FC (Angleterre). Dans son communiqué, le club ne précise pas s'il est assorti, ou non, d'une option d'achat.

Arrivé à l'été 2021 à Metz, une fois son contrat à Nancy (Ligue 2) achevé, auréolé d'une image de joueur techniquement supérieur, Amine Bassi n'a pas réussi à s'y imposer.

Il a participé à cinq matches avec les Grenats, dont deux seulement en tant que titulaire. Si le premier, en tout début de saison à Nantes, fut totalement manqué, le second, à Reims mi-janvier, avait été convaincant. Bassi était impliqué sur le seul but du match et son entraîneur, Frédéric Antonetti, avait souligné ses progrès physiques, notamment.

Barnsley lanterne rouge et pire attaque

Bassi arrive dans un club (où les propriétaires de l'AS Nancy-Lorraine ont investi) classé 24e et bon dernier de Championship, la deuxième division anglaise. Il y retrouvera Aaron Leya Iseka, lui aussi ex-messin, et tentera d'améliorer l'attaque du Barnsley FC, la pire de la ligue.