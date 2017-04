Ligue 1 : le programme de la 32e journée

Monaco, leader du championnat avec 3 points d'avance sur le PSG, se déplace samedi à Angers. La remontée des Parisiens passe par un succès dimanche contre Guingamp. Lyon, bien accroché à sa 4e place, reçoit Lorient samedi. Marseille doit se reprendre à Toulouse dimanche pour garder la 5e place.

Le programme de la 32e journée

Vendredi 7 avril

(20h45) Lille - Nice

Samedi 8 avril

(17h) Angers - Monaco

(20h) Bordeaux - Metz

Caen - Montpellier

Dijon - Bastia

Lyon - Lorient

Nancy - Rennes

Dimanche 9 avril

(15h) Toulouse - Marseille

(17h) Saint-Étienne - Nantes

(21h) Paris SG - Guingamp

La course finale est lancée entre Monaco et le PSG

Trois points séparent le leader Monaco de son dauphin le Paris SG alors qu'il ne reste que huit rencontres de championnat. Les Monégasques ouvrent cette 32e journée samedi à 15h à Angers. Si sur le papier, la différence de niveau est conséquente entre le leader de Ligue 1 et le 12e, les Monégasques devront être sur leurs gardes face à des Angevins invaincus à domicile en 2017.

De son côté le Paris Saint-Germain jouera le dernier match de la journée, dimanche à 19h, avec la réception de Guingamp. La défaite face au club normand (2-1) le 17 décembre avait valu au PSG une crise de Noël et de nombreuses critiques à l'égard de l'entraîneur Unai Emery dans la presse. Depuis ce quatrième revers en championnat, le PSG n'a plus perdu en Ligue 1. Mais il y a eu l'incroyable échec en 8e de finale de Ligue des champions à Barcelone (6-1 au retour, malgré une victoire 4-0 à l'aller) qui fragilise la position du technicien basque. Le club parisien entend bien ravir le titre en championnat pour sauver sa saison, et cela nécessite une victoire dimanche soir au Parc des Princes : il ne reste que 8 journées pour refaire le retard sur Monaco, un retard de trois points, et même un peu plus compte tenu de la différence de buts très avantageuse des Monégasques.

Lyon en position confortable, Marseille doit réagir

Après son succès 3-0 en match en retard à Metz, Lyon s'est confortablement installé à la quatrième place de Ligue 1, avec sept points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Il s'agit maintenant de confirmer en recevant Lorient samedi. Le club breton va un peu mieux et a même l'espoir d'échapper à une relégation qui lui semblait promise il y a à quelques semaines.

De son côté, l'OM (5e, 47 points) doit se ressaisir à Toulouse dimanche après sa contre-performance contre Dijon (1-1). Rudi Garcia, qui s'est fixé comme objectif de conserver cette 5e place, était très en colère après la rencontre. "Ce soir ils doivent bien rigoler nos concurrents directs...", avait lancé l'entraîneur marseillais.

Les concurrents en question, Bordeaux (6e, 46 points) et Saint-Étienne (7e, 44 points), reçoivent respectivement Metz et Nantes.

(avec AFP)

Le classement

- LFP

