Ligue 1 : le programme des la 3e journée du championnat

La Ligue 1 s'offre ce week-end pour la 3e journée du championnat son premier gros rendez-vous, avec un duel entre Paris et Lens qui sent déjà le soufre tant les deux formations connaissent des débuts compliqués. Le PSG a certes récupéré Kylian Mbappé, après un long bras de fer avec sa direction et une mise à l'écart , mais son attaque patine et son jeu manque cruellement de créativité avec les départs de Neymar et de Lionel Messi et l'absence de Marco Verratti, proche de la sortie.

En deux matches, les Parisiens n'ont toujours pas remporté la moindre victoire et n'ont trouvé qu'une seule fois le chemin des filets, sur penalty à Toulouse (1-1). Autant dire qu'il y a urgence et qu'une défaite placerait le club de la capitale et son entraîneur Luis Enrique sous une forte pression.

Lens est encore moins bien loti. Surpris à Brest (3-2) puis tenus en échec à Bollaert par Rennes (1-1), les Sang et Or n'ont pas encore totalement digéré leur magnifique exercice 2022-2023 et les ventes de leurs deux meilleurs joueurs, Seko Fofana et Loïs Openda.

Lyon, de son côté, ne pouvait imaginer pire début de championnat, avec six buts encaissés en deux matches et une très inconfortable 17e place. Les déclarations désabusées et fatalistes de Laurent Blanc après l'humiliation subie à domicile face à Montpellier (4-1), samedi, témoignent de la tempête qui secoue le club, freiné dans son mercato par les mesures d'encadrement décidées par la DNCG, le gendarme financier du football français, et handicapé par les blessures et la suspension de son attaquant N.1 Alexandre Lacazette.

Une déroute de plus à Nice, à une semaine de la réception du PSG, placerait forcément l'ancien sélectionneur de l'équipe de France en très mauvaise posture face au propriétaire américain John Textor.

Le programme et les résultats de la 3e journée

