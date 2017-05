Ligue 1 : les enjeux et le programme de la 37e et avant-dernière journée

Monaco peut être sacré champion de France en cas de victoire contre Lille et de contre-performance de Paris dimanche lors d'une 37e et avant-dernière journée très stressante pour les nombreux clubs encore à la lutte pour le maintien. Coup d'envoi de tous les matches à 21h à suivre sur France Bleu !

Le programme et les résultats de 37e journée

Monaco, encore un petit effort

Le scénario paraît idéal pour les Monégasques. Ils disputent ce match crucial à domicile, contre une équipe de Lille (11e) qui ne joue plus rien dans ce championnat. Mathématiquement, le titre ne sera pas définitivement acquis en cas de succès - cela dépendra de la performance du PSG à Saint-Etienne - mais c'est tout comme. Car si le PSG et Monaco gagnent leurs rencontres respectives, le club de la Principauté aura trois points d'avance sur les Parisiens, à une journée de la fin du championnat, et un match de moins ainsi qu'une différence de buts tellement avantageuse qu'elle lui garantirait le sacre. Bref, l'objectif est tout proche pour l'ASM qui n'a plus remporté le championnat depuis 17 ans...

Avant #ASSEPSG, Loic Perrin et Unai Emery évoquent ce match de gala et le départ de Christophe #Galtier. #ASSEhttps://t.co/R2mV4xozph — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) May 13, 2017

Le carré de la peur

Le calendrier réserve parfois des surprises. Celui de la 37e journée propose ainsi deux affiches de la peur, deux duels entre les quatre derniers du championnat, Dijon contre Nancy et Bastia face à Lorient. L'enjeu ? La survie en Ligue 1.

Depuis jeudi matin, l'effectif de Dijon est d'ailleurs parti se ressourcer dans les Vosges, à Vittel. Un stage dans une bulle pour oublier son déplacement catastrophe à Guingamp, 4-0, et préparer un match capital. En face, le problème de Nancy, c'est l'attaque: la plus mauvaise de Ligue 1. Les Lorrains n'ont marqué que 26 buts en 36 rencontres. Ce sont également eux qui cadrent le moins leurs frappes (29,5%).

Pour rendre l'atmosphère plus lourde encore, l'autre rencontre entre Bastia et Lorient a lieu à huis clos et sur terrain neutre. Depuis les violences face à Lyon, Furiani est en effet suspendu. L'absence de soutien pourrait être préjudiciable pour les Corses. Mais les Bastiais ont déjà géré cette situation avec un succès face à Rennes (1-0) dans les mêmes conditions, il y a deux semaines.

Bordeaux-OM, pour l'Europe

Une finale pour la 5e place entre Bordeaux et Marseille : c'est l'autre affiche de cette avant-dernière journée. Les dirigeants marseillais ont fait de cette qualification en Europa League l'objectif de leur saison. Et leur équipe a réussi un gros coup dimanche dernier au Vélodrome en arrachant la victoire contre Nice (2-1) au terme d'un match spectaculaire. Il faut maintenant confirmer ce résultat sur le terrain des Girondins, qui restent sur deux matches nuls. A domicile, la dernière défaite de Bordeaux contre l'OM en championnat remonte au 1er octobre 1977.

"On m'en a beaucoup parlé". Il en a vu d'autres mais à 33 ans, Jérémy Toulalan va vivre son 1er @girondins / OM https://t.co/EMed490JPx pic.twitter.com/lv4E3mBs2Q — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) May 13, 2017

(avec AFP)

Le classement

