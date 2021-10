Ligue 1 : le programme et les résultats de la 10e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 10e journée de Ligue 1. Le PSG, solide leader, ouvre le bal en recevant Angers. Samedi, l'affiche entre Lyon et Monaco. Dimanche, le dauphin Lens se déplace à Montpellier et Marseille - Lorient en clôture du week-end.