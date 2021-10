Ligue 1 : le programme et les résultats de la 11e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 11e journée de Ligue 1. Saint-Etienne reçoit Angers en ouverture du week-end. Samedi, Lille face à Brest. Dimanche, le dauphin Lens accueille Metz, Nice face à Lyon et le choc Marseille - PSG.

La situation est grave pour Saint-Etienne, qui ouvre cette 11e journée de Ligue 1. Toujours incapables de remporter le moindre match cette saison, les Verts doivent absolument se réveiller ce vendredi en recevant Angers (21h). Après six défaites en sept matchs et seulement quatre points en 10 journées, l'ASSE pointe à la dernière place du classement. La venue d'Angers, probant 5e du classement et proche de tenir en échec le PSG lors de la dernière journée malgré la défaite (2-1), ne va pas rassurer les supporters.

Samedi, Lille cherchera à sortir du vendre mou avec la réception de l'autre club sans victoire du Championnat : Brest (19e avec 5 points). Après son nul contre Séville en Ligue des Champions, les Dogues peuvent se relancer.

Dimanche, la journée s'annonce chaude. A commencer par un choc entre Nice et Lyon (13h), deux clubs à égalité avec 16 points, malgré un match en moins et un point de pénalité pour les Aiglons. A 15h, Lens, fringant deuxième au classement, reçoit Metz (18e avec 6 points).

A 17h, Monaco accueille Montpellier. Et à 20h45, le choc Marseille - PSG. La rencontre a quoi faire saliver, entre un Paris quasi-intouchable cette saison et qui truste la première place au classement avec 27 points, et un OM étincelant offensivement et toujours bien accroché au podium (3e, 17 points).