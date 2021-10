Ligue 1 : le programme et les résultats de la 12e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 12e journée de Ligue 1.Le choc Paris-Lille en ouverture du week-end. Samedi, Lyon reçoit le second du classement Lens. Dimanche, Angers accueille troisième Nice et Marseille se déplace chez le promu Clermont.