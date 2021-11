Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 14e journée de Ligue 1. Vendredi, Monaco affronte Lille en ouverture du week-end. Samedi, le leader Paris reçoit Nantes. Dimanche, l'affiche choc entre Lyon et Marseille.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 14e journée

Retour aux choses sérieuses pour les clubs de Ligue 1 après la trêve internationale. En ouverture de cette 14e journée du championnat, Monaco affronte Lille vendredi. Deux équipes en perte de vitesse après avoir réalisé une belle saison l'année dernière. L'ASM, 17 buts en 13 matchs et le Losc champion en titre, 16 buts, ont un problème d'attaque. Les deux clubs peuvent espérer se relancer vendredi pour reprendre le chemin du podium.

Samedi, le PSG de Lionel Messi affronte Nantes. Le leader de L1 a pris le large et sera compliqué à rattraper. Seule ombre au tableau, l'absence de buts marqués par Leo Messi en championnat. S'il a disputé 326 minutes de jeu depuis sa signature, l'attaquant argentin est resté muet devant les filets. Le PSG aura la tête déjà tournée vers son prochain rendez-vous en Ligue des Champions mercredi face à Manchester City.

Dimanche, affiche choc au programme. Un Olympico entre Lyon et Marseille qui ressemble déjà à un tournant de la saison. Les Lyonnais restent sur une défaite de taille : 4-1 face à Rennes. Ils doivent se ressaisir pour rester dans la course à l'Europe. Pour Marseille, qui n'a plus gagné à Lyon en championnat depuis 2007, ce choc est l'occasion de donner du relief à un début de saison mitigé. En danger en Ligue Europa, le quatrième de L1 peine à enchaîner en championnat, avec seulement deux victoires sur huit dernières rencontres.

Au menu ce dimanche également : le dauphin Lens se déplace à Brest (17e). Le troisième Nice se rend chez le promu Clermont.