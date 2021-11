Ligue 1 : le programme et les résultats de la 15e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et du classement de la 15e journée de Ligue 1. Vendredi, Lens affronte Angers en ouverture du week-end. Samedi le dauphin Nice face à Metz. Dimanche, le leader Paris affronte Saint-Etienne et le derby breton entre Rennes et Lorient.

En ouverture de cette 15e journée de Ligue 1, Lens peut espérer retrouver sa place sur le podium. Les Sang et Or affrontent Angers vendredi au stade Bollaert. Les Lensois ont pris la bonne habitude de gagner leurs matchs à domicile alors qu'ils restent sur trois défaites d'affilée à l'extérieur. C'est dire si la réception d'Angers (6e, 21 points) est importante pour le RCL (4e, 24 pts), qui peut retrouver la deuxième place provisoire en cas de succès... ou bien être rejoint par le SCO en cas de revers.

Le lendemain, non loin de là, Lille espère confirmer son embellie européenne en affrontant Nantes et retrouver le chemin du succès en L1. Les champions de France en titre doivent se sortir d'une série de cinq matchs d'affilée sans victoire et sont englués dans le ventre mou du classement. Samedi toujours, la lutte pour le podium se poursuivra avec le match entre Nice, deuxième au classement et Metz, la lanterne rouge.

Paris face aux Verts

Après les incidents qui ont provoqué l'arrêt du match OL-OM dimanche dernier, Lyon doit à tout prix se relancer à Montpellier sous peine d'être décroché dans la course aux trois premières places, qualificatives pour la Ligue des Champions.

Quant au PSG, intouchable leader, il se déplacera à Saint-Etienne dimanche à 13h pour continuer sa route, seul en tête. Les Verts vont mieux grâce à deux matchs nuls et deux victoires qui leur ont permis de sortir la tête de l'eau. Paris, qui a chuté mercredi à Manchester City en C1, laisse entrevoir des lacunes dans son jeu.

Dimanche, le derby breton entre Rennes (3e, 25 points) et Lorient. En clôture de la journée, Marseille (5e, 23 points) accueille Troyes.