Ligue 1 : le programme et les résultats de la 18e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 18e journée de Ligue 1. Au menu, Nantes face à Lens, Saint-Etienne en mission sauvetage face à Reims. Série de belles affiches dimanche : Rennes contre Nice, Strasbourg affronte Marseille, Lille - Lyon et le choc entre Paris et Monaco.

Avant dernière journée de Ligue 1 avant la trêve de Noël. Plusieurs clubs peuvent prétendre s'installer sur le podium, dans le sillage de Paris, toujours solide leader, et Rennes, son dauphin.

Ce sera notamment le cas de Lens qui se déplace à Nantes vendredi (21h) et qui peut griller la politesse à Nice, Strasbourg et Monaco pour s'installer sur la troisième marche, à la place de Marseille. Mais il faudra suivre de près l'affiche entre Rennes et Nice (4e).

Marseille, l'actuel 3e avec deux points de plus (et un match à rejouer contre Lyon), doit négocier un déplacement difficile dimanche (17h) à Strasbourg. Les Alsaciens, sixièmes et invaincus depuis un mois et demi, viennent de cartonner contre Bordeaux (5-2) puis Nice (3-0).

Samedi, la lanterne rouge Saint-Étienne dispute son premier match depuis la mise à l'écart de Claude Puel, remplacé par l'intérimaire Julien Sablé. En cas de victoire contre Reims, les Verts peuvent toutefois s'extraire de la zone rouge si leurs rivaux dans la lutte pour le maintien signent une contre-performance. Clermont (18e) affronte Angers tandis que Metz (19e) reçoit Lorient.

En clôture du week-end, le PSG, déjà champion d'automne, accueille l'AS Monaco. Avant cela, il y aura un autre choc dimanche en début d'après-midi (13h) entre Lille, tout juste qualifié pour les 8es de la Ligue des Champions, et Lyon qui enchaîne les déconvenues sur le terrain et en dehors (départ annoncé du directeur sportif Juninho, retrait d'un point et match à rejouer à huis clos contre l'OM).