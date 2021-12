Ligue 1 : le programme et les résultats de la 19e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 19e journée de Ligue 1. Dernier match de l'année pour les clubs, le leader Paris en déplacement à Lorient, Marseille face à Reims, Monaco-Rennes et Bordeaux contre Lille.

Pour la 19e et dernière journée de l'année, la Ligue 1 s'offre un multiplex avec l'intégralité des matchs prévus à 21h ce mercredi. Champion d'automne depuis deux semaines et solide leader, le Paris Saint-Germain s'apprête à faire un déplacement serein à Lorient.

En revanche, la lutte pour le podium va faire rage parmi quatre clubs situés dans un mouchoir de poche : Marseille, Nice, Rennes et Montpellier, et qui peuvent toutes s'installer à la deuxième ou troisième place avant les fêtes. Pour Montpellier, cela passer par une large victoire contre Angers. Les Héraultais sont à la traîne concernant la différence de but. Il faudra aussi espérer un faux pas du côté de Rennes et Nice.

L'Olympique de Marseille de son côté est en position très favorable. La réception de Reims est une occasion de terminer l'année en beauté devant plus de 50.000 spectateurs attendus au Vélodrome.

Ce sera plus compliqué pour Rennes et Nice. Les Bretons se déplacent à Monaco (8e, 26 points). Les Azuréens reçoivent Lens (6e, 27 points). Nice reste sur une série de trois défaites à domicile, tandis que les Nordistes ont enchaîné cinq matchs sans victoire.

Lyon cherche l'éclaircie

Cela faisait huit ans que Lyon n'avait pas compté aussi peu de points après ses 17 premiers matches en Ligue 1. Avec 23 unités, comme lors de l'édition 2013-2014, l'OL est au plus mal, à la 13e place du classement. Malgré un match en suspens, celui contre l'OM interrompu dès les premières minutes après un jet de bouteille ayant touché Dimitri Payet, Lyon est loin d'être dans le rythme d'une qualification pour la Ligue des champions.

Le club du Rhône est surtout dans l'oeil du cyclone sur la question sécuritaire: après les débordements d'OL-OM, qui lui ont valu un point de pénalité, ses supporters ont été impliqués dans des incidents au stade Charléty vendredi en Coupe de France, lors des 32es de finale contre le Paris FC, une rencontre également interrompue avant son terme. L'OL n'a donc plus le choix avant la trêve : face à Metz, 18e du classement, les hommes de Peter Bosz doivent repartir de l'avant et remporter leur premier succès du mois de décembre en Championnat.

Mission sauvetage pour Dupraz chez les Verts

Chez les voisins de Saint-Etienne, l'heure n'est pas du tout à la fête non plus. 19e de Ligue 1, l'ASSE vient une saison inquiétante et espère beaucoup de la part de Pascal Dupraz, son nouvel entraîneur. Face à Nantes, le coach redécouvre l'élite, qu'il n'a plus fréquentée depuis son départ de Toulouse en janvier 2018.

A 59 ans et après un passage mitigé à Caen (L2), le "pompier" Dupraz a bien lancé sa mission en obtenant la qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France contre Lyon-La Duchère (1-0) et doit maintenant confirmer en Championnat, où les Verts n'ont gagné que deux matches cette saison.