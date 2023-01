Ligue 1 : le programme et les résultats de la 19e journée

Le 19e journée de Ligue 1 marque la fin des phases aller du championnat ce samedi 14 et ce dimanche 15 janvier. Le PSG est déjà sacré champion d'hiver après sa victoire face à Angers ce mercredi et avant la réception de Rennes ce dimanche à 19h45.

Lens et Marseille au coude-à-coude

Deuxième sur le podium avec 41 points, Lens accueille Auxerre en ouverture de la journée ce samedi à 17h dans un stade Bollaert à guichets fermés. Dauphins du PSG, les Lensois ont l'occasion d'enchaîner un 10e match consécutif sans défaite.

Marseille va tenter d'enchaîner un 6e succès d'affilée ce samedi à 19h en recevant Lorient. L'OM, 3e au classement juste derrière Lens, devra rester vigilant face aux Bretons, 6e, qui restent sur un match nul face à Monaco.

La victoire est impérative pour Lyon qui reçoit Strasbourg ce samedi. L**’**Olympique Lyonnais, 8e au classement, manque de régularité et Laurent Blanc n’a toujours pas trouvé la solution. En face, Strasbourg sera tout autant sous pression sur le pelouse après l'éviction de son entraîneur ce lundi et doit s'illustrer pour espérer le maintien.

Duels en bas du classement

Lille, 7e avec 31 points, reçoit Troyes, 13e avec 18 points, et pourrait se rapprocher du haut de tableau en cas de victoire ce dimanche. Lille ne s’est incliné qu’une seule fois en neuf rencontres, et vient d'éliminer Troyes en Coupe de France.

Avec son nouveau coach par intérim, Didier Digard, Nice est en forme après sa belle victoire contre Montpellier 6-1. Les Aiglons se déplacent à Reims ce dimanche à 15h, une équipe invaincue depuis neuf match et qui compte 10 points d’avance sur la première formation relégable.

Montpellier, 15e, étrillé par Nice lors de la précédente journée, va devoir réagir à domicile face à Nantes, 14e. Les deux équipes ne comptent qu'un point d'écart au classement et comptent sur une victoire pour s'éloigner de la zone de relégation.

Toujours englué en queue de classement, Angers reste encore sous pression et doit absolument s'imposer à domicile face à Clermont ce dimanche à 15h pour espérer se maintenir en Ligue 1. Clermont, 9e avec 25 points, reste sur deux succès en championnat face à Lyon et Rennes.

Toulouse espère poursuivre sur sa série

Toulouse reçoit Brest et espère enchaîner un troisième succès d'affilée à domicile, Les Bretons n'ont pas gagné depuis trois rencontres mais avec 14 points et une 17e place, ils doivent prendre des points pour espérer sortir de la zone rouge.

Monaco, 5e au classement, reçoit Ajaccio à 17h05, une rencontre à enjeu pour les Monégasques qui ont concédé un nul sur le terrain de Lorient et doivent se relancer pour espérer rejoindre le podium de la Ligue 1. Avec 15 points au classement, Ajaccio, 13e, jouera le tout pour le tout.

Rennes-Paris en tête d'affiche

Le match le plus attendu de cette journée c'est sans aucun doute la confrontation entre le Stade Rennais et le PSG qui s'affrontent sur la pelouse des Bretons ce dimanche à 20h45. Un match crucial pour les Rennais qui restent sur une défaire à Clermont ce mercredi et qui n’ont perdu qu’un seul de leurs neuf matchs à domicile cette saison. Les Parisiens eux voudront poursuivre sur leur lancée victorieuse avec en ligne de mire les prochaines échéances européennes à venir face au Bayern.

Le programme de la 19e journée

Samedi 14 janvier

17h : Lens - Auxerre

19h : Marseille - Lorient

21h : Lyon - Strasbourg

Dimanche 15 janvier

13h : Lille - Troyes

15h : Reims - Nice

15h : Montpellier - Nantes

15h : Angers - Clermont

15h : Toulouse - Brest

17h05 : Monaco - AC Ajaccio

20h45 : Rennes - Paris SG

