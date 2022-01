Ligue 1 : le programme et les résultats de la 20e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 20e journée de Ligue 1. Menacée par le Covid-19, la reprise du championnat est déjà sous le coup de trois matchs reportés. Vendredi, Bordeaux contre Marseille.Samedi, Lens - Rennes. Dimanche, le choc Lyon - Paris et Brest face à Nice,

Après la pause hivernale, le championnat de Ligue 1 reprend du service dans une ambiance incertaine pour cause de Covid-19. Trois rencontres ont d'ores et déjà été reportées en raison de contaminations de joueurs. C'est le cas de Lille - Lorient, Montpellier - Troyes et Angers - Saint-Étienne.

Vendredi, la journée s'ouvre par la rencontre entre Bordeaux et le troisième au classement Marseille. Malgré les huit cas positifs dans les rangs des Girondins, la Ligue de football professionnel a décidé de maintenir le match, malgré les demandes du club. Un maintien qui ne passe pas du côté de Bordeaux puisque la réception de Marseille est toujours un grand moment. L'OM n'a plus gagné en Gironde depuis le 1er octobre 1977.

Lens affronte Rennes pour l'unique rencontre toujours au programme samedi. Les Nordistes espèrent tirer partie de leur victoire contre Lille en Coupe de France pour se relancer dans le championnat. A la troisième place, les Bretons veulent marquer les esprits et retrouver leur place sur le podium.

Dimanche, gros morceau en vue pour Brest qui reçoit Nice, le second au classement. Metz face à Strasbourg, Clermont accueille Reims et Nantes contre Monaco.

Pour clore la journée, une affiche choc entre Lyon et le leader Paris. Les Gones sont attendus au tournant puisqu'ils n'ont plus gagné de matchs, toutes compétitions confondues depuis la fin novembre et stagnent à la 13e place (avec un match de retard). Le PSG a commencé l'année 2022 sur les chapeaux de roue, notamment grâce à la grande forme de son attaquant Kylian Mbappé, auteur d'un triplé face à Vannes en Coupe de France. Le parisien en a profité pour inscrire son 150e but sous le maillot du club de la capitale.