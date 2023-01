Ligue 1 : le programme et les résultats de la 20e journée

Après la défaite de Rennes, 2-1, face à Lorient dans le derby breton, la 20e journée de Ligue 1 se poursuivra ce samedi 28 janvier 2023. Le coup d'envoi du match Troyes-Lens sera donné à 17h, suivi du choc toujours très attendu entre Marseille et Monaco.

ⓘ Publicité

Dimanche, on pourra suivre Nice-Lille à 13h, puis Auxerre-Montpellier, Brest-Angers, Strasbourg-Toulouse et Clermont-Nantes à partir de 15h. L'AC Ajaccio reçoit Lyon à 17h et à 20h45, le PSG accueille Reims.

loading

loading