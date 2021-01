Ligue 1 : le programme et les résultats de la 21e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 21e journée de Ligue 1. Vendredi, Paris va tenter de conserver sa première place au classement en recevant Montpellier. Samedi, le choc entre Monaco et Montpellier. Dimanche, Rennes contre Lille et le derby Saint-Etienne - Lyon.