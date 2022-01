Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 21e journée de Ligue 1.Vendredi, le dauphin Nice reçoit Nantes. Samedi, le leader Paris affronte Brest. Dimanche, l'affiche entre Marseille et Lille.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 21e journée

Le championnat de Ligue 1 se poursuit avec la double contrainte du Covid-19 et de la Coupe d'Afrique des nations qui se tient actuellement au Cameroun, poussant les clubs à jongler avec leurs effectifs.

Deuxième au classement, Nice va tenter de conserver sa place en recevant Nantes vendredi en ouverture de cette 21e journée. Le match est prometteur puisque les deux équipes affichent une belle forme. Avec Montpellier, il s'agit des clubs bénéficiant de la meilleure dynamique en championnat ces dernières semaines. Nice a remporté ses trois derniers matchs, les Canaris ont enchaîné trois succès et un nul contre Monaco dimanche.

Le PSG ne peut pas en dire autant malgré la distance qu'il a su mettre au classement par rapport à ses poursuivants. Depuis un mois et demi, le bilan des Parisiens n'est pas pharamineux et va devoir se ressaisir lors de la réception de Brest, samedi. Plus tôt ce même jour, Saint-Étienne accueille Lens.

L'affiche Marseille-Lille en clôture du week-end

La journée de dimanche débutera par un Rennes-Bordeaux à l'atmosphère pesante : les Bretons, bien que quatrièmes, restent sur trois revers de suite en L1 et une élimination en Coupe de France, tandis que les Bordelais sont 17e et viennent de mettre à l'écart leur capitaine Laurent Koscielny, ainsi que deux autres joueurs.

Très en forme, Montpellier (5e) se déplace dimanche à Strasbourg (8e), qui vient de remporter le derby à Metz (2-0) et a gagné trois de ces cinq derniers matches. Accroché par Nantes (0-0) pour les débuts de son nouvel entraîneur Philippe Clément, Monaco (7e) sera en quête d'un succès lors de la réception du promu Clermont (15e) dimanche.

Englué en milieu de tableau (11e) et plombé par quatre matches nuls consécutifs, Lyon cherchera également à s'imposer chez le mal classé Troyes. En clôture, Marseille va recevoir des Lillois (10e) désireux d'effacer leur faux pas en Coupe de France face à Lens. Les champions de France en titre n'ont pas joué en championnat le week-end dernier, leur match contre Lorient ayant été reporté au mercredi 19 janvier en raison de cas de Covid côté breton.