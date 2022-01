Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 22e journée de Ligue 1. Vendredi, le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Samedi, Brest accueille Lille et Lens reçoit Marseille. Dimanche, Nice se déplace à Metz et Paris face à Reims.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 22e journée

La 22e journée de Ligue 1 s'ouvre par le derby sous haute-tension entre Lyon et Saint-Etienne

La 22e journée de Ligue 1 s'ouvre vendredi sur un derby qui s'annonce bouillant. Lyon accueille son voisin de Saint-Etienne, un match classé à haut risque par les autorités qui ont décidé d'interdire aux supporters des Verts de se déplacer. Une décision prise étant données les "relations entre les supporters de l'OL et de l'ASSE empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années" et ayant souvent donné lieu à de violents affrontements, indique l'arrêté publié jeudi au Journal officiel et signé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin

Sur le plan sportif, Saint-Etienne est bien mal en point, dernier du classement à 5 points du 19e Bordeaux. Lyon a du mal à s'extraire du ventre mou et pointe à la 11e place malgré une victoire contre Troyes lors de la dernière journée.

Samedi, Brest reçoit Lille. Le Losc est remonté à la 8e place à la faveur de son succès à domicile face à Lorient (3-1) lors d'un match en retard mercredi. La formation nordiste est en regain de forme et de s'attacher les services d'Hatem Ben Arfa. De son côté, Marseille (3e) se déplace à Lens (7e). Au stade Bollaert, les Sang et Or tenteront de revenir à un point de l'OM, qui compte toutefois un match à rejouer à Lyon.

Cinquième il y a deux journées, Montpellier a rétrogradé à la neuvième place après sa défaite mercredi à Troyes (1-0). Son deuxième revers consécutif après celui à Strasbourg (3-1). Face à Monaco (6e) dimanche, les Montpelliérains seront privés de leur maître à jouer Téji Savanier, exclu face à l'Estac.

Etrillé à Rennes (6-0) et sous pression à l'image de son entraîneur Vladimir Petkovic, le rélégable Bordeaux aura fort à faire lors de la réception dimanche de Strasbourg, en pleine forme et désormais quatrième après sa victoire mercredi à Clermont (2-0).

Dimanche, c'est au tour de Rennes (5e) de se rendre chez le promu Clermont. En clôture, le Paris SG, intouchable leader, recevra le mal classé Reims (14e) pour le retour attendu de Lionel Messi, rétabli après avoir contracté le Covid-19, alors que son dauphin Nice se rendra à la mi-journée à Metz, sorti récemment de la zone rouge.