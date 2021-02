Ligue 1 : le programme et les résultats de la 23e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 23e journée de Ligue 1. Bordeaux affronte le leader Lille, derby Breton entre Rennes et Lorient, le PSG face à la lanterne rouge Nîmes, Marseille - Lens, Lyon - Dijon et Monaco face à Nice.