Retrouvez le programme et les résultats de la 26e journée de Ligue 1. Vendredi, Brest reçoit Lyon. Samedi, Nantes face à Marseille. Dimanche, Lorient contre le leader Lille et Paris - Monaco en affiche du week-end.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 26e journée

Après une semaine marquée par les compétitions européennes, le championnat français reprend ce vendredi pour la 26e journée de Ligue 1.

Vendredi à 21h, Brest reçoit Lyon. Défaits le week-end dernier par Montpellier, les Gones (3e avec 52 points) comptent remettre la marche avant. Les hommes de Rudi Garcia savent que la quête du titre pâtirait d'un nouveau raté en Bretagne.

Samedi, Nantes accueille Marseille à 17h. Comptant sur effet Kombouaré, les Nantais auront à coeur de faire fructifier leur victoire face à Angers pour la première du coach sur le banc. Les Marseillais eux aussi ont renoué avec la victoire, en battant Nice mercredi lors d'un match en retard. Mais l'OM n'a pas réussi à enchaîner deux succès d'affilée en Ligue 1 depuis leur mini-série face à Nîmes et Monaco en décembre.

A 13h, Saint-Etienne reçoit Reims pour duel de seconde moitié de tableau.

Dimanche, le leader Lille, défait jeudi en Ligue Europa par l'Ajax Amsterdam, se rend chez le mal classé Lorient (17e). Si la défense Lilloise fait des miracles jusqu'à présent, infranchissable depuis six matchs en Coupe de France et en championnat, elle aura néanmoins affaire à un sacré client en la personne de Terem Moffi. Du haut de ses 21 ans, l'avant-centre Nigérian de Lorient empile les buts et les saltos pour les célébrer. En 2021, il a marqué 7 buts en 8 matchs.

A 21h, le Paris SG de Mbappé, stratosphérique avec son triplé inscrit contre le Barça en 8e de finale de la Ligue des champions mardi, reçoit l'AS Monaco de Ben Yedder. Un face à face de haut de tableau entre le deuxième et le quatrième. Les co-meilleurs buteurs de la saison dernière arrivent en forme pour cette affiche du week-end.

Parmi les autres rencontres à suivre samedi : Montpellier face à Rennes, Lens contre Dijon, Nice affronte Metz, Strasbourg accueille Angers, et Nîmes reçoit Bordeaux.