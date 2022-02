Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 26e journée de Ligue 1. Vendredi, Rennes affronte Montpellier dans la course aux places européennes. Samedi, le choc entre Strasbourg (4e) et Nice (3e). Enfin, dimanche l'autre choc entre Lyon et Lille.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 26e journée

Vendredi en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, Rennes affronte Montpellier. Les Bretons ont l'occasion de prendre leur distance avec les Héraultais dans la course aux places européennes. Après des mois de décembre et de janvier mitigés, les Rennais ont repris des couleurs et peuvent espérer une qualification pour l'une des Coupes d'Europe.

Samedi, une confrontation directe entre Strasbourg (4e) et Nice (3e). Les Alsaciens n'ont perdu qu'une fois en 2022 en championnat et talonnent les Aiglons de trois longueurs. En avance à la différence de but, les hommes de Julien Stéphan peuvent monter sur le podium en cas de succès sur la Côte d'Azur.

Dimanche, Marseille peut profiter de ce choc, avec un déplacement abordable à Troyes, tandis que le Paris SG, leader avec 13 points d'avance, reçoit Saint-Etienne.

L'autre choc du week-end se déroule dimanche soir entre Lyon et Lille, deux équipes séparées par seulement deux points. Après la défaite (2-0) à Chelsea en Ligue des champions mardi, cette affiche de L1 apparaît comme l'une des dernières chances du champion de France s'il espère encore revoir la C1 l'an prochain.