Retrouvez le programme et les résultats de la 27e journée de Ligue 1. En ouverture vendredi, Rennes reçoit Nice. Samedi, le PSG se déplace à Dijon. Dimanche, le leader Lille sera face à Strasbourg et puis l'Olympico à 21 heures : Marseille accueille Lyon.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 27e journée

Vingt-septième journée de Ligue 1 vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 février. C'est Rennes (8e) et Nice (16e) qui ouvrent le bal vendredi avec une rencontre programmée à 21 heures. Après cinq matchs sans victoire en championnat, les Rennais auront à cœur d'aller chercher les trois points pour recoller dans la lutte pour la cinquième place, synonyme de compétition européenne.

Samedi, Bordeaux (11e) reçoit Metz (6e) à 13 heures.

A 17 heures, duel des extrêmes : Dijon, lanterne rouge, accueille le Paris Saint-Germain, troisième. Cela fait un mois que les Dijonnais n'ont pas marqué le moindre point. Mais attention, c'est contre une équipe de bas de tableau, Lorient, que le PSG s'était fait surprendre et avait encaissé l'une de ses six défaites cette saison.

Dimanche, place à Monaco (4e)-Brest (12e), à 13 heures. En cas de victoire Monaco pourrait monter sur le podium de la Ligue 1. A suivre à 15 heures, un duel de bas de tableau entre Nîmes (17e) et Nantes (18e). A 15 heures aussi, Lorient (19e)-Saint-Etienne (14e), Angers (10e)-Lens (5e) et Reims (13e)-Montpellier (9e).

A 17 heures, le leader du championnat, Lille reçoit Strasbourg (15e). L'objectif est simple pour les Lillois : remporter leur match pour rester seuls en tête de la Ligue 1, alors que Lyon est à seulement trois points derrière.

Et puis le match de dimanche soir verra s'opposer Marseille (7e) et Lyon (2e). Un Olympico qui n'avait pas eu de vainqueur lors du match aller, les deux olympiques s'étant séparant sur le score de 1 but partout.