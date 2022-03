Ligue 1 : le programme et les résultats de la 28e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 28e journée de Ligue 1. Lille affronte Saint-Etienne vendredi. Nice se déplace à Montpellier samedi. Le leader Paris face à la lanterne rouge Bordeaux et Brest-Marseille dimanche.

Alors que la dernière ligne droite se profile, les clubs de Ligue 1 avancent leurs pions pour se positionner à l'occasion de cette 28e journée. A commencer par Saint-Etienne qui opère un voyage délicat à Lille, vendredi. Les Verts sont toujours engagés dans leur opération maintien et ont enfin réussi à sortir la tête de l'eau en se hissant péniblement à la 17e place. Ils vont affronter des Lillois invaincus depuis quatre matchs en L1 et qui possèdent surtout une défense imperméable. Le Losc (7e) regarde surtout vers le haut du tableau et flaire le bon coup : une victoire lui permettrait de doubler Nantes (6e) et Strasbourg (5e).

Samedi, Nantes peut poursuivre sa belle progression au classement en cas de victoire à Troyes. De son côté, Nice se déplace à Montpellier avec la ferme intention de conserver sa deuxième place. Mais les Aiglons auront de la concurrence : Marseille et Rennes peuvent prétendre à la place de dauphin en cas de succès. Dimanche, l'OM se déplace à Brest, et les Bretons se rendent à Lyon.

Enfin, la mission survie de Bordeaux s'annonce compliquée ce week-end. La lanterne rouge du championnat affronte le leader Paris au Parc des Princes. Les joueurs de la capitale voudront certainement tourner la page de leur fiasco en Ligue des Champions, éliminés par le Real Madrid (3-1) mercredi. Les Bordelais sont à la dérive depuis le début de l'année, où la seule victoire (4-3) contre Strasbourg le 23 janvier apparaît comme une anomalie au milieu des cinq défaites et deux matches nuls recensés. Sa défense, la pire du championnat, prend l'eau de toute part avant de défier l'armada parisienne, meilleure attaque de L1 dans le sillage de l'intenable Kylian Mbappé (14 buts, 10 passes décisives).