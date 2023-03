Ligue 1 : le programme et les résultats de la 28e journée

Le Paris SG espère résister à Rennes dimanche malgré de nombreuses absences en défense, et Mattéo Guendouzi prie pour obtenir du temps de jeu à Marseille, lui qui ne jouera pas avec les Bleus durant la trêve internationale, juste après cette 28e journée de Ligue 1. Vendredi soir, Lyon et Nantes se sont neutralisés 1 but partout.

Lyon et Nantes dans le ventre mou

Lyon et Nantes ont fait match nul 1 à 1 vendredi au Groupama stadium en match de la 28e journée de Ligue 1, un résultat qui maintient les deux clubs dans le ventre mou du classement. L'OL, qui n'a perdu qu'une fois, à Auxerre (2-1) sur ses huit dernières rencontres de championnat, fait du surplace avec deux nuls de suite après celui arraché à Lille (3-3). Le club rhodanien reste 10e à six longueurs de Rennes (5e). De son côté, après avoir obtenu un nul face à Nice (2-2) après trois défaites de rang, le FCN, est lui aussi sur deux partages des points d'affilée, et se classe 14e avec sept points d'avance sur Auxerre, 17e et premier relégable.

Le choc PSG-Rennes

Le Paris SG face à l'une de ses bêtes noires : les Parisiens veulent remettre les pendules à l'heure dimanche (17h05) contre Rennes, après avoir perdu deux des trois derniers matches contre les Bretons. Au Parc des Princes, le leader de la Ligue 1 a une revanche à prendre après le match aller, remporté 1-0 par les Rennais sur un but de Hamari Traoré, mi-janvier. Mais l'équipe de Christophe Galtier a-t-elle l'effectif, actuellement, pour garder sa cage inviolée face à l'attaque rennaise ? L'hécatombe en défense complique les plans de l'entraîneur : Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nordi Mukiele sont touchés à des degrés divers. Leader avec dix points d'avance, Paris a néanmoins de la marge, tandis que Rennes reste sur deux rencontres sans marquer -défaite contre Marseille et nul à Auxerre. Les Bretons, cinquièmes, sont donc sur une pente descendante dans la course aux places européennes et doivent rapidement réagir.

Un 20e but pour Jonathan David à Lille ?

Lille serait-il sixième de L1 sans Jonathan David ? L'attaquant canadien du Losc réalise une saison prolifique avec 19 buts et vise déjà une 20e réalisation samedi (17h00) à Toulouse. Après la Coupe du monde, le buteur est revenu sur les chapeaux de roue dans le Nord. Il a déjà inscrit 12 buts depuis le début de l'année 2023, dont huit depuis le 8 février, toutes compétitions confondues.

Avec ses 19 buts en Championnat, David est déjà largement au-dessus des statistiques de ses deux premières saisons en France, où il avait marqué 13 fois (2021) puis 15 (2022). Son triplé contre Lyon (3-3) lors de la 27e journée l'a même replacé dans la course au titre de meilleur buteur. Avec Kylian Mbappé, 19 buts également, le Canadien a creusé l'écart vis-à-vis d'Alexandre Lacazette, Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun, tous trois buteurs à 16 reprises. En cas de succès à Toulouse, le Losc pourrait intégrer le top 5 devant Rennes, au moins provisoirement.

Reims face à Marseille

Avant Reims-Marseille, dimanche (20h45), Mattéo Guendouzi n'a sans doute pas passé la meilleure semaine de sa carrière. Le milieu de l'OM a appris jeudi qu'il n'était pas convoqué en équipe de France pour le début des qualifications à l'Euro-2024, la faute à des prestations en demi-teinte et surtout un temps de jeu inégal. Le sélectionneur Didier Deschamps lui a préféré le Niçois Khéphren Thuram, novice en sélection. C'est un retour en arrière pour l'ancien Gunner de 23 ans qui n'avait raté aucun rassemblement depuis le début de la saison 2021-2022. "Ce sont des choix, personne n'est condamné", s'est justifié Deschamps, qui a rappelé tous ses "mondialistes" disponibles... sauf Guendouzi et Axel Disasi, le défenseur de Monaco.

