Ligue 1 : le programme et les résultats de la 29e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 29e journée de Ligue 1. Reims accueille Lyon en ouverture du week-end, samedi, Marseille reçoit Brest, dimanche, le choc entre le leader Lille et le quatrième Monaco et Paris affronte Nantes.

Sur le podium à la troisième place et toujours en course pour le titre, Lyon accueille Reims vendredi (21h) en ouverture de la 29e journée de L1. Les Lyonnais n'ont plus enchaîné deux de succès d'affilée en championnat depuis début février. A trois longueurs de Lille, leader, et une du PSG, l'OL est condamné au succès pour se maintenir dans la course et pour espérer soulever en fin de saison un éventuel huitième titre de champion de France.

Samedi à 13h, Angers affronte Saint-Etienne. Les Angevins sont favoris face à des Stéphanois à la peine qui pointent à la 16e place. A 17h, Marseille (8e) et son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli se confrontent à Brest (13e). Les Marseillais devront confirmer leur succès inaugural obtenu mercredi face à Rennes (1-0) en match en retard.

Dimanche, le choc de cette 29e journée se déroulera dans la principauté de Monaco. Les Monégasques (4e) reçoivent le leader Lille pour un match qui sera déterminant pour la fin de saison. Soit Monaco s'impose et relance un peu plus un championnat complètement fou, soit il s'incline et il peut quasiment dire adieu au titre. Pour le Losc, qui défiera en Coupe de France le PSG mercredi 17 mars avant de le retrouver début avril en L1, c'est une nouvelle occasion de jauger ses chances de rester au sommet, comme lors du match contre Marseille la semaine dernière (victoire 2-0).

A 21h, Paris, qualifié sans brio mercredi pour les quarts de finale de Ligue des champions aux dépens de Barcelone, visera une troisième victoire de suite en L1, contre Nantes (19e). Pour les Canaris, la lutte pour le maintien se fait de plus en plus pressante, comme pour Nîmes (18e), opposé à Montpellier (13h) ou Lorient (17e) qui défie Nice (18e) à 15h.

Egalement à la même heure, Rennes reçoit Strasbourg, Dijon se mesure à Bordeaux,

