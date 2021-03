Ligue 1 : le programme et les résultats de la 30e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 30e journée de Ligue 1. En ouverture vendredi, Saint-Etienne face à Monaco, samedi Nice contre Marseille. Dimanche, le leader Lille reçoit Nîmes et la journée se conclut par le choc entre Lyon (3e) et Paris (2e).