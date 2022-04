Ligue 1 : le programme et les résultats de la 30e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 30e journée de Ligue 1. Samedi, choc d'ouverture entre Rennes et Nice, Marseille se déplace à Saint-Etienne. Dimanche, Strasbourg contre Lens et le leader Paris face à Lorient.