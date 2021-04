Ligue 1 : le programme et les résultats de la 31e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 31e journée de Ligue 1. Samedi, le choc entre Paris et Lille, tous les deux à la première place du classement avec le même nombre de points, suivi par Lens face à Lyon. Dimanche, Reims affronte Rennes et Marseille reçoit Dijon.