Ligue 1 : l'OL victorieux à Toulouse, le programme et les résultats de la 31e journée

La 31e journée de Ligue 1 de football a débuté ce vendredi soir avec la victoire de Lyon sur Toulouse (2-1). Parmi les autres affiches du week-end : Rennes et Reims s'affrontent ce samedi après-midi et Paris accueille Lens ce samedi soir à 21h.

L'AS Monaco, quatrième avec trois points de moins, est en embuscade avant de recevoir dimanche (17h05) Lorient, à court de forme depuis un mois. Juste avant, il y aura une opposition cruciale dans la lutte pour le maintien entre Strasbourg, actuellement premier relégable, et l'avant-dernier AC Ajaccio. À 15h00 également, la lanterne rouge Angers se rend à Clermont (11e) avec l'espoir d'enchaîner une deuxième victoire de suite, ce que le SCO n'a réalisé qu'une seule fois cette saison, en septembre. Retrouvez le programme complet et les résultats de ce nouveau week-end de football.

Lyon s'impose à Toulouse

Vainqueur sur le fil à Toulouse (2-1) vendredi en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, grâce notamment au 19e but de la saison d'Alexandre Lacazette, Lyon reste dans la course à l'Europe avec ce troisième succès consécutif. Invaincu depuis sept matchs en championnat, l'OL a confirmé ses deux dernières sorties victorieuses contre le PSG (1-0) et Rennes (3-1).

Le programme de la 31e journée

