Ligue 1 : le programme et les résultats de la 32e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 32e journée de Ligue 1. Vendredi, le leader Lille se déplace à Metz, samedi Strasbourg accueille le second Paris et Montpellier affronte Marseille. Dimanche, le troisième Monaco rencontre la lanterne rouge Dijon et Lyon reçoit Angers.