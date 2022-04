Ligue 1 : le programme et les résultats de la 32e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 32e journée de Ligue 1. À suivre notamment, le classico entre le PSG et l’OM dimanche. Dans les autres rencontres, Rennes reçoit Monaco, Lens se déplace à Lille, Nice accueille Lorient ou encore Lyon affronte Bordeaux.

32e journée de Ligue 1 ce weekend, marquée par une rencontre très attendue dimanche à 20h45 : le PSG (1er) reçoit l'OM (2e) au Parc des Princes. Un classico sous haute surveillance. Les supporters marseillais sont interdits de déplacement. Lors du match aller le 24 octobre 2021, le déplacement des supporters parisiens avait également été interdit. Sur le terrain parisien, la présence de Keylor Navas, revenu blessé de sélection est incertaine. Les Marseillais, eux, ont une semaine chargée puisqu'ils disputent ce jeudi le quart de finale retour de Ligue Europa face au PAOK Salonique.

Au programme de cette 32e journée également, l'AS Monaco défie Rennes en Bretagne pour un bras de fer au goût d'Europe, vendredi à 21h. "Ce n'est pas une finale", comme l'a dit l'entraîneur belge de l'ASM Philippe Clement, mais l'affiche entre son équipe et le Stade rennais comptera peut-être pour beaucoup dans la fin de saison des deux ambitieux. En empochant un quatrième succès d'affilée, les Monégasques pourraient s'envoler au-delà de leur sixième place, ce qu'ils ne sont pas encore parvenus à faire cette saison.

Le cinquième Nice ne compte qu'un point d'avance avant de recevoir Lorient dimanche et le quatrième Strasbourg, n'est qu'à deux longueurs avant de voyager à Troyes le même jour. Cette belle perspective sera néanmoins difficile à concrétiser face à Rennes, une équipe qui, depuis deux mois, marche sur l'eau... et sur ses adversaires. Après la courte défaite à Paris (1-0) le 11 février, l'équipe de Bruno Genesio a enchaîné six victoires et un match nul, inscrivant au passage 3,4 buts par match en moyenne. Quoi qu'il arrive, Rennes restera sur le podium à l'issue de la 32e journée. Les Bretons peuvent même espérer dépasser l'OM, trois points devant avant son déplacement dimanche au Parc des Princes.

À Lille, samedi (21h00), le derby contre Lens revêt une importance sportive qui pimente encore un peu plus la rencontre, traditionnellement chaude en tribunes et sur le terrain. "Finissez la saison en beauté, éclatez ces tordus !" : la banderole déployée par les ultras lensois, en référence à l'insulte du Lillois Hatem Ben Arfa envers son président et son entraîneur, a donné le ton durant l'entraînement ouvert au public, mercredi à Bollaert. Les Lillois perdent rarement en ce moment, mais ils restent sur deux résultats décevants contre Bordeaux (0-0) et Angers (1-1). Les Sang et Or ont de leur côté repris du poil de la bête en assommant Nice 3-0, ce qui les ramène à un tout petit point du LOSC.

Dans le bas de tableau, la lanterne rouge Metz doit à tout prix se relancer contre un autre mal-classé, Clermont (17e). L'avant-dernier, Bordeaux, se déplace à Lyon dimanche tandis que Saint-Etienne, en position de barragiste (18e), reçoit Brest samedi.