Ligue 1 : le programme et les résultats de la 32e journée

La 32e journée de Ligue 1 commence ce vendredi soir par un choc des extrêmes : la réception des Parisiens, premiers du classement, par Angers, lanterne rouge et menacé de relégation dès ce week-end. Le PSG, bien parti pour conserver son titre, compte huit points d'avance sur l'OM, son dauphin.

Le PSG a un boulevard au regard de l'état de forme de leur adversaire, traumatisé par une saison cauchemardesque, et l'adversité rencontrée par Marseille et Lens, ses plus proches poursuivants. Angers végète à la dernière place du classement (14 pts) et une 24e défaite pourrait l'envoyer en Ligue 2 dès ce week-end en cas de victoire dimanche de Brest et Nantes, les premiers non relégables, respectivement à Ajaccio et contre Troyes.

La course au podium

Si la course au titre semble déjà pliée, ce n'est pas le cas de la lutte pour la deuxième place finale, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les trois prétendants principaux, Marseille, Lens et Monaco, jouent gros ce week-end.

L'affiche entre Lensois et Monégasques, samedi (21h00) à Bollaert, sent la poudre. Les Sang et Or, battus 3-1 à Paris la semaine dernière, enchaînent les sommets dans ce sprint final, avec la venue de l'OM également au menu, dans deux semaines. Il y aura forcément des étincelles entre la meilleure équipe de la saison à domicile, soutenue par son public bouillant et son attaquant en forme Loïs Openda (15 buts), et une formation monégasque habituée aux fins de saison en forme de boulet de canon.

Les Marseillais regarderont le duel avec grand intérêt avant "l'Olympico" disputé dimanche (20h45) à Lyon, un de leurs plus féroces rivaux. L'OL reste sur trois victoires consécutives en championnat, une série qui relance ses chances d'attraper les dernières places européennes. L'équipe de Laurent Blanc ne compte plus que cinq points de retard sur Lille, le cinquième, en déplacement samedi (17h00) sur la pelouse d'Auxerre.

Rennes, sixième, aura un déplacement compliqué dimanche (17h05) à Montpellier.

