Ligue 1 : le programme et les résultats de la 33e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 33e journée de Ligue 1, qui se déroule du 16 au 18 avril. En tête du classement, Lille et Paris accueillent respectivement Montpellier et Saint-Étienne tandis que Monaco et Lyon se déplacent à Bordeaux et Nantes.

Les batailles pour le titre, le podium, les places européennes et le maintien s'intensifient à l'approche de la fin du championnat. En ouverture de cette 33e journée de Ligue 1, le leader Lille reçoit Montpellier (8e) ce vendredi à 21h. À suivre également ce week-end : Angers-Rennes et Marseille-Lorient samedi, puis PSG-Saint-Etienne, Brest-Lens, Nîmes-Strasbourg, Reims-Metz, Dijon-Nice, Bordeaux-Monaco et Nantes-Lyon dimanche.

Le moindre faux-pas pourrait être décisif dans la course au titre pour Lille, Paris, Monaco et Lyon. Derrière le quatuor de tête, Lens voudra consolider sa cinquième place en ramenant un résultat de Brest. La rencontre opposant Nîmes, actuellement barragiste, et Strasbourg, quatorzième à six points des Crocos, sera importante en vue du maintien.