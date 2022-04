Ligue 1 : le programme et les résultats de la 33e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 33e journée de Ligue 1. Ce mercredi, Paris peut être sacré à Angers, le choc entre Monaco et Nice, le duel entre Strasbourg et Rennes et Marseille contre Nantes.

Paris pourrait devenir champion de France dès mercredi lors de la 33e journée de Ligue 1. En cas de victoire à Angers et si Marseille ne bat pas Nantes, ou en cas de match nul et si l'OM perd contre les Canaris, alors les Parisiens pourront fêter leur 10e titre. Si les jeux sont quasiment déjà faits pour le trophée, la bataille va continuer à faire rage pour les places restantes sur le podium, synonymes de coupes européennes.

A commencer par le choc entre Monaco et Nice. A cinq journées de la fin de la saison, le derby méditerranéen peut permettre à son vainqueur de décrocher le gros lot. Les Monégasques viennent d'enchaîner une quatrième succès de rang, dont le dernier (3-2) face à Rennes (3e) les ont relancé dans la course aux trois premières places. Quant à l'OGC Nice, quatrième avec un point d'avance sur Monaco et deux de retard sur les Bretons, il a dû batailler pour décrocher dimanche sa première victoire en cinq matchs (2-1 face à Lorient) et rester dans course.

Autre duel intéressant dans la course finale à l'Europe, celui entre Strasbourg (5e) et Rennes (3e). Le Racing ne rate quasiment aucune de ses sorties et sa dernière défaite remonte au 23 janvier. Les Bretons sont aux portes de la Ligue des Champions grâce à une attaque qui rivalise avec celle du PSG (69 buts contre 72 pour les Parisiens).

A l'autre bout du classement, deux monuments en péril s'affrontent : Bordeaux contre Saint-Etienne. Les deux clubs sont sur la corde raide depuis plusieurs saisons et ont toutes les caractéristiques des relégués en puissance.