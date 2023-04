Ligue 1 : le programme et les résultats de la 33e journée

La Ligue 1 se poursuit ce week-end en marge de la finale de Coupe de France Nantes-Toulouse samedi, avec l'occasion pour Marseille de confirmer sa deuxième place derrière le Paris SG, opposé à Lorient dimanche (17h05) pour la 33e journée. Retrouvez le programme et les résultats avec France Bleu.

Miraculé à Lyon dimanche soir avec une victoire 2-1 arrachée au bout du temps additionnel après un but contre son camp de Malo Gusto, l'Olympique de Marseille retrouve le Stade Vélodrome dimanche (20h45). Contre Auxerre, l'affiche paraît a priori plus abordable. L'AJA, 14e, compte certes deux fois moins de points que l'OM (33 contre 67) mais elle reste sur une très belle série de dix points pris en quatre matches (trois victoires et un nul).

Battu à Angers (1-0), puis petit vainqueur de Montpellier (2-1) et tenu en échec par Auxerre (1-1), Lille, qui reçoit Ajaccio samedi (17h00) lors de la 33e journée de Ligue 1, veut enfin se rassurer face à un mal classé.

Rennes, qui a aussi perdu lors de la dernière journée, accueille dimanche un autre très mal classé, Angers (20e, 14 pts). Les Angevins pourraient être relégués dès la fin de cette 33e journée. En bas de tableau, Nantes (16e, 32 pts), qui joue contre Toulouse samedi en finale de Coupe de France, affrontera un autre mal classé Brest mercredi (17e, 32pts).

Lens (3e) va à Toulouse mardi.

Les résultats de la 33e journée

Le classement

