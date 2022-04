Ligue 1 : le programme et les résultats de la 34e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 34e journée de Ligue 1. Samedi, le PSG peut se contenter du nul contre Lens pour devenir Champion de France, Marseille se déplace à Reims, le derby Rennes-Lorient, Lille-Strasbourg et Saint-Etienne contre Monaco.

Deuxième balle de match pour le PSG à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1 samedi. Un seul point manque à Paris pour décrocher son 10e titre de Champion de France. Les Parisiens reçoivent Lens pour un duel qui s'annonce pimenté sur le terrain alors qu'il s'annonce calme en tribune. Les supporters de Lens sont interdits de déplacement et les fans de Paris sont en colère contre la politique sportive du club. Le RC Lens, septième du classement et toujours dans la course au podium, fera tout pour plomber l'ambiance et renforcer ses chances de disputer une compétition européenne la saison prochaine.

Samedi également, Saint-Etienne peut espérer se sortir de la zone rouge face à Monaco. Mais il faudra que les Verts élèvent considérablement le niveau face aux Monégasques, très en forme, remontés à la cinquième place grâce à cinq victoires consécutives. Une sixième pourrait envoyer les partenaires de Wissam Ben Yedder sur le podium.

Dimanche, Marseille peut continuer à creuser l'écart avec ses poursuivant. Deuxièmes du classement avec 6 points d'avance sur Rennes, les Marseillais se déplacent à Reims pour disputer leur cinquième match en 15 jours.

Rennes dispute justement un derby face à Lorient. A la troisième place mais avec le même nombre de points que Strasbourg et Monaco, les Bretons feront tout pour conserver leur classement. Tandis que Strasbourg se déplace à Lille, champion en titre mais qui bloque dans le ventre mou de la Ligue 1.