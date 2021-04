Ligue 1 : le programme et les résultats de la 35e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 35e journée de Ligue 1. Marseille et Lens au coude à coude pour la 5e place, synonyme de qualification européenne, affrontent respectivement Strasbourg et le PSG. Le leader Lille reçoit Nice. Dimanche, le choc entre Monaco (3e) et Lyon (4e).

A quatre journées de la fin du championnat, tous les scénarios sont envisageables pour savoir qui remportera le trophée cette année. Lille est toujours en tête, talonné à un point seulement par Paris. En embuscade juste derrière, Monaco (3e) et Lyon (4e) s'expliqueront dimanche soir lors d'un match qui s'annonce comme décisif pour la fin de la saison.

Un cran en dessous, les yeux seront tournés vers les performances de l'Olympique de Marseille et de Lens. Les deux équipes sont engagées dans une course à la cinquième place, synonyme de qualification européenne. Avantage pour l'instant aux Sang et Or qui devant les Marseillais d'un point seulement. Mais l'OM espère profiter d'un calendrier plus abordable que son rival, en affrontant Strabroug (vendredi 21h), tandis que Lens se déplace au parc des Princes pour affronter le PSG (samedi 17h), puis affrontera le leader Lille le week-end suivant.

La lutte pour cette cinquième place promet d'être haletante jusqu'au bout, car Marseille (6e avec 55 points) est talonné par Rennes (54 points) qui se rend chez les Girondins de Bordeaux (dimanche 13h), en plein crise sportive (16e) et extrasportive avec le placement sous la protection du tribunal de commerce après le désengagement de l'actionnaire King Street.

Mais le sprint finale sera néanmoins celui de la course au titre. Lille ne devance le PSG que d'un point et Monaco, de deux unités, à quatre journées de la fin de la saison. L'équipe menée par Christophe Galtier va devoir confirmer contre Nice (samedi 21h) sa prestation pleine de hargne du week-end précédent à Lyon (victoire 3-2 après avoir été mené 2-0). Pour l'OL, justement, il est temps de relever la tête. Face à Monaco, les hommes de Rudi Garcia n'ont plus le choix : seule une victoire (dimanche 21h) maintiendra les chances de podium et donc de qualification pour la Ligue des Champions.