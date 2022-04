Ligue 1 : le programme et les résultats de la 35e journée

Déjà sacré Champion de France, Paris se déplace à Strasbourg sans stress vendredi (21h). Les Parisiens abordent la dernière ligne droite du championnat sans grand enjeu, mis à part peut-être d'assurer le trophée honorifique de meilleur buteur Kylian Mbappé (22 buts). Mais en face, Strasbourg voudra répondre présent avec une place européenne à décrocher. Le Racing a perdu dimanche dernier face à Lille son premier match en trois mois et espère se relancer face au PSG.

En haut du classement, la course se poursuit samedi avec un match entre Rennes, troisième et le barragiste Saint-Etienne. Monaco peut également frapper un grand coup (quatrième) en recevant Angers. Les Monégasques sont sur une série de six victoires d'affilée en Ligue 1. Le week-end se termine dimanche (21h) par "l'Olimpico" entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, un match toujours bouillant, qui semble être celui de la dernière chance pour l'OL (huitième) s'il veut accrocher l'Europe.