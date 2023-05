Ligue 1 : le programme et les résultats de la 35e journée

Au programme de la 35e journée de Ligue 1 ce week-end : un PSG-Ajaccio en drôle d'affiche et un FC Nantes qui espère débuter l'après-Kombouaré dimanche avec une première victoire en trois mois. Les Parisiens pourront se rapprocher du titre samedi contre les Corses, quasiment condamnés à la relégation, dans un Parc déserté par ses ultras.

La venue du club corse, battu 3-0 par les Parisiens durant la phase aller, aurait dû être une fête pour les supporters de la capitale, à deux doigts de célébrer un onzième titre de champion de France, record absolu. Le sacre tend en effet les bras au Paris Saint-Germain avant d'affronter Auxerre, Strasbourg et Clermont pour finir. Mais l'ambiance reste lourde autour de la formation rouge et bleu, entre la mise à l'écart de la superstar Lionel Messi après une escapade non autorisée en Arabie saoudite et la grève des encouragements décidée par le Collectif Ultras Paris (CUP). Les ultras du virage Auteuil ont décidé "la cessation totale" de leurs activités après l'annulation de leurs billets par le club le week-end dernier à Troyes, une mesure "liberticide" selon eux, décidée par l'état-major après une manifestation de supporters devant le domicile de Neymar.

OM-Angers

Le chouchou du Vélodrome, Dimitri Payet, aura-t-il droit aux honneurs d'une (rare) titularisation, dimanche (20h45) avec l'OM contre Angers ? Le meneur de jeu de 36 ans ronge son frein parmi les remplaçants cette saison, sans afficher la moindre aigreur vis-à-vis d'Igor Tudor, l'entraîneur à l'origine de son déclassement. Mieux, il est sorti de sa boîte avec une grande réussite lors des deux derniers matches, contre Auxerre (victoire 2-1) au "Vél" et à Lens (défaite 2-1), où il a réduit l'écart en fin de rencontre.

La venue de la lanterne rouge angevine, déjà reléguée, pourrait coïncider avec la dernière apparition du Réunionnais sous le maillot de l'OM cette saison. Le N.10 est dans le viseur de la commission de discipline après avoir asséné une claque à l'entraîneur adjoint lensois Yannick Cahuzac, un dérapage qui a échappé à l'arbitrage mais pas aux caméras.

Face au SCO, Marseille doit faire le plein de points et de buts pour espérer rafler en fin de saison la deuxième place à Lens, devant lui avec une différence de buts légèrement favorable.

TFC - Nantes

Le FC Nantes, treizième il y a trois mois, a perdu la recette de la victoire depuis son dernier succès en championnat, le 12 février contre Lorient (1-0). Cette disette longue de onze matches (7 défaites et 4 nuls) a plongé les Canaris dans la zone rouge avant d'aller défier dimanche (15h00) Toulouse, leur bourreau en finale de la Coupe de France (défaite 5-1) deux semaines plus tôt. Ils pointent à la 17e place à deux longueurs d'Auxerre, premier non relégable qui jouera à Brest à la même heure.

La crise de résultats a été fatale cette semaine à Antoine Kombouaré, remplacé par Pierre Aristouy. L'ancien entraîneur des U19 nantais tentera de maintenir la Maison jaune dans l'élite avec, à son menu, des duels contre Montpellier, Lille et Angers après le déplacement à Toulouse.

