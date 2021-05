Ligue 1 : le programme et les résultats de la 36e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 36e journée de Ligue 1. Ce vendredi le leader Lille se déplace à Lens (5e). Samedi, Lyon face à Lorient. Dimanche, Saint-Etienne contre Marseille, Reims - Monaco et Rennes - Paris SG.

Plus que trois journées avant la fin d'une saison de Ligue 1 qui aura rarement suscité autant de suspense. Vendredi, le leader Lille, un point seulement devant le PSG, affronte son voisin Lens, cinquième du championnat dans un match dont l'atmosphère s'annonce tendue. Malgré l'absence de public dans le stade, la préfecture du Pas-de-Calais a interdit la venue de supporters lillois. Idem pour les supporters des Sang et Or, qui ne pourront déambuler que dans les rues de Lens. 200 fonctionnaires de polices sont mobilisés le soir du match.

Le match s'annonce également tendu côté sportif. Lille doit gagner à tout prix pour ne pas se faire doubler par le PSG. Tandis que Lens doit tout faire pour conserver sa cinquième place, synonyme de qualification en compétition européenne.

Samedi à 17h45, Lyon (4e) reçoit Lorient (17e). Les Gones devront faire sans quatre joueurs titulaires réguliers, tous suspendus : Caqueret, De Sciglio, Marcelo et Depay. Un coup du pour l'équipe de Rudi Garcia alors que cette rencontre s'annonce cruciale pour se qualifier en Ligue des Champions. Lyon n'a plus son destin en matins pour atteindre le podium et Monaco (3e, un point au dessus de Lyon) se rend dimanche (17h05) à Reims, un adversaire qui n'a plus grand-chose à jouer.

Le choc Rennes - Paris

Cette 36e journée de Ligue 1 se conclut dimanche (21h) avec le choc entre Rennes et Paris. Le PSG, encore sous le choc de sa demi-finale ratée en Ligue des Champions face à Manchester City, doit se ressaisir pour éviter de laisser filer l'espoir de soulever un autre titre. Mais les Bretons ne vont pas se laisser faire puisqu'ils espèrent encore accrocher une place européenne grâce à leur septième place.

Une course européenne qui animera aussi l'Olympique de Marseille en déplacement dimanche (13h30) à Saint-Etienne. Les Marseillais, 6e, ont un coup à jouer pour espérer se qualifier pour la saison prochaine.