Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 36e journée de Ligue 1. Monaco espère poursuivre son ascension vers le podium face à Lille. Le second du classement Marseille se déplace à Lorient. Mercredi, le derby Nantes - Rennes et Nice face à Saint-Etienne.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 36e journée

Vendredi, en ouverture de cette 36e journée de Ligue 1, Monaco peut frapper un grand coup dans sa remontée impressionnante vers le podium. Les Monégasques affrontent Lille et espèrent ramener une huitième victoire consécutive en championnat pour se rapprocher de la qualification pour la Ligue des Champions. Quatrièmes à trois points du deuxième Marseille et à égalité avec le troisième Rennes, les joueurs de la Principauté sont sur leur nuage depuis leur victoire contre le PSG le 20 mars (3-0). De son côté, Lille a déjà brûlé tous ses jokers après son échec contre Troyes et sa 10e place l'empêche d'espérer quoi que ce soit pour cette fin de saison qui s'annonce morose.

Samedi, une partie du football français aura les yeux tournés vers la finale de la Coupe de France (21h) entre Nice et Nantes au Stade de France. Ce rendez-vous bouscule cette 36e journée de Ligue 1 et le match Nice - Saint-Etienne, choc important pour l'Europe et le maintien, est ainsi reporté au mercredi 11 mai, comme Nantes-Rennes, crucial pour les Bretons dans leur quête de C1.

La journée de samedi ne réserve ainsi qu'une rencontre de L1, Brest-Strasbourg, une occasion à ne pas rater pour les Alsaciens, sixièmes après n'avoir pris qu'un point en deux matches. Le Racing est en effet menacé par Lyon, deux points derrière au moment de se rendre chez le dernier, Metz, dimanche (13h00). Une défaite condamnerait quasiment les Mosellans à la relégation, car Saint-Etienne n'aurait alors besoin que d'un seul point en trois matches pour envoyer Metz en Ligue 2.

A Angers dimanche (15h00), Bordeaux (19e) joue également sa peau, quelques heures avant PSG-Troyes, affiche déséquilibrée qui refermera le week-end (20h45).