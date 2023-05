Ligue 1 : le programme et les résultats de la 36e journée

Le PSG peut faire un grand pas vers le sacre lors de son déplacement à Auxerre dimanche pour la 36e journée de la Ligue 1, où règne l'incertitude pour l'ultime ticket pour la relégation que se disputent l'AJA et Nantes, opposé à Montpellier samedi.

L'affiche : Auxerre-PSG

Le 11e titre tend les bras aux Parisiens, qui possèdent six points d'avance sur leur dauphin lensois à trois journées de la fin de la saison, avec en prime une différence de buts nettement favorable (17 unités d'écart). Si les Sang et Or ne s'imposent pas à Lorient, les Parisiens seraient assurés d'être champions en cas de succès, un nul pouvant même suffire en cas de défaite des Nordistes. Autant dire que le dénouement est proche pour les troupes de Christophe Galtier.

La seconde marche du podium

L'OM croira "jusqu'au bout" à la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions, a promis vendredi le capitaine marseillais Valentin Rongier, qui a aussi estimé que la troisième place serait "un échec". "Au plan comptable, on est derrière Lens. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière", a d'abord déclaré Rongier, alors que l'OM compte deux points de retard sur Lens à trois journées de la fin de saison. Samedi, l'OM ira à Lille avant de recevoir Brest et de finir sa saison à Ajaccio. Lens de son côté doit se déplacer à Lorient et Auxerre et recevoir Ajaccio.

Zakaria Aboukhlal scruté

L'international marocain de Toulouse sera particulièrement observé à Nice dimanche après avoir défrayé la chronique ces derniers jours . Le milieu du TFC avait d'abord refusé de porter un maillot aux couleurs arc-en-ciel lors de la 35e journée marquée par la campagne de lutte contre l'homophobie dans le football. Il a ensuite été mis à l'écart du groupe en début de semaine en raison d'une altercation présumée le 30 avril avec Laurence Arribagé, adjointe aux Sports à la mairie de Toulouse, en marge des célébrations du succès en Coupe de France.

Mais le joueur a finalement été réintégré jeudi à l'issue d'une rencontre avec Mme Arribagé, selon le club, Aboukhlal ayant de son côté indiqué sur les réseaux sociaux vouloir "mettre fin à cette polémique". Le TFC et Aboukhlal ont en outre nié la version de l'incident rapportée par RMC et confirmée à l'AFP par une source proche du dossier.

La bataille du bas de tableau

Qui accompagnera Angers, Troyes et Ajaccio en Ligue 2 ? Le suspense reste entier pour la dernière place dans le wagon de la relégation, un petit point séparant Auxerre, 16e, de Nantes, 17e. Les Canaris, qui n'en finissent pas de sombrer et n'ont plus gagné en championnat depuis le 12 février, ont un bon coup à jouer en accueillant Montpellier, déjà assuré de son maintien et peut-être déjà la tête aux vacances.

Pierre Aristouy, tout juste propulsé à la tête de l'équipe après le limogeage d'Antoine Kombouaré, a plutôt bien lancé sa mission sauvetage en ramenant un point de Toulouse (0-0), le bourreau des Nantais en finale de la Coupe de France (5-1). Auxerre, qui affronte le PSG, est donc en grand danger, surtout au vu de la suite de son calendrier avec un voyage à Toulouse et, pour finir, la réception de Lens.

Le programme et les résultats

Le classement

