Ligue 1 : le programme et les résultats de la 37e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 37e journée de Ligue 1. Tous les matchs ont lieu ce dimanche à 21h avec un suspense intense pour le sprint final : le leader Lille affronte Saint-Etienne, le second Paris face à Reims et le troisième Monaco contre Rennes.

Plus que deux journées de championnat pour le dénouement final, et tout pourrait bien se jouer dès ce dimanche soir lors de la 37e journée de Ligue 1. Tous les scénarios sont envisageables et il est donc difficile de dire qui remportera le titre cette année, qui gagnera son ticket pour les compétitions européennes et qui sera relégué en Ligue 2.

Il est en effet rare qu'à ce stade de la compétition, les quatre équipes en tête soient au coude à coude. Avec trois points de plus, Lille est désormais bien placée pour ravir le titre aux superstars parisiennes, pourtant annoncées gagnantes en début de saison. Les Dogues pourraient rééditer la surprise créée en 2012 par Montpellier, champion au nez et à la barbe du puissant PSG.

Lille sacré champion de France ce dimanche ?

Et les Lillois pourraient être sacrés dès ce dimanche, à condition de battre Saint-Etienne et que Paris ne batte pas Reims. Autre cas de figure, si Lille fait match nul contre les Verts et que le PSG perd contre les Rémois. Mais Paris est en embuscade et pourrait se retrouver titré si les Nordistes venaient à enchaîner deux défaites, une seule victoire suffirait alors aux joueurs de Pochettino. Le PSG doit réussir son match face à Reims, après des derniers jours compliqués (élimination en Ligue des Champions, qualification au forceps en finale de la Coupe de France).

Le club de la capitale doit également surveiller ses arrières : Monaco, 3e avec 74 points, guette le moindre faux-pas des Parisiens alors qu'ils affrontent Rennes, Lyon, 4e avec 73 points, est également à l'affût, alors qu'ils se mesurent à Nîmes. Un cran en dessous, le suspense est également bien présent puisque la bataille fait rage pour les 5e et 6e places, qualificatives pour les "petites" Coupes d'Europe : Marseille (5e), qui affronte Angers, Lens (6e), qui est opposé à Bordeaux, Rennes (7e), face à Monaco, et dans une moindre mesure, Montpellier (8e), qui reçoit Brest.

Le suspense s'est aussi invité tout en bas du tableau, avec sept clubs à la lutte pour ne pas accompagner Dijon, dont la relégation en Ligue 2 est déjà actée. Nantes, en position de barragiste à la 18e place, se déplace justement chez les Bourguignons, ou encore Bordeaux (15e) qui est opposé à Lens.