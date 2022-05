Ligue 1 : le programme et les résultats de la 37e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 37e journée de Ligue 1. Avant-dernière journée de la saison et tout reste possible dans la course aux places européennes. Six clubs se battent pour seulement quatre places.

Paris est déjà champion mais la saison n'est pas encore finie pour les clubs enn haut du classement. En cette 37e et avant-dernière journée du championnat, six clubs vont se battre pour tenter de décrocher une des quatres places qualificatives pour les compétitions européennes.

Tout d'abord Marseille, deuxième avec 68 points, mais qui a subi une élimination en demi-finale de la Ligue Europa Conference ainsi qu'une claque prise au Vélodrome face à Lyon (3-0). Mais deux matchs ont suffi à inverser la mauvaise pente : le succès face à Lorient samedi dernier (3-0), et surtout la défaite de Rennes mercredi face à Nantes. L'OM compte désormais six points d'avance sur les Bretons, qu'ils affrontent samedi. Deux points en deux matchs suffisent à Marseille pour finir sur le podium et donc au moins en tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Pour Rennes, cela sera plus compliqué. A la cinquième place avec 62 points, le club breton a perdu des plumes dans sa défaite contre Nantes. Mais tout est possible et le club peut encore rêver d'une seconde place au classement avec deux victoires consécutives.

Mais attention à Monaco, en embuscade avec sa troisième place et ses 65 points. Avec huit victoires consécutives, les Monégasques sont en forme olympique. Une victoire samedi face à Brest leur garantirait de terminer dans le top 5 de Ligue 1, synonyme de place européenne.

A la quatrième place, Nice a su se remettre après son échec en finale de la Coupe de France. Mercredi, les Azuréens ont renversé Saint-Etienne (4-2). Au moment d'accueillir Lille samedi, les Niçois peuvent espérer décrocher une place européenne.

Pour Strasbourg, les choses se sont un peu compliquées. Dans le top 5 depuis fin janvier, les Alsaciens ont reculé à la sixième place après leur défaite à Lille. Pour accrocher le podium, Strasbourg doit impérativement gagner contre Clermont, pas encore officiellement maintenu.

A la septième place, Lens est le dernier prétendant européen et peut encore y croire. Avec une série de quatre victoires et deux nuls, les Sang et Or se déplacent à Troyes.

Dans le reste du tableau, Bordeaux peut être officiellement rétrogradé en Ligue 2 en cas de défaite contre Lorient. Une victoire peut ne pas suffire pour les Girondins, si Saint-Etienne (18e) bat Reims dans le même temps.