Ligue 1 : le programme et les résultats de la 38e et dernière journée

Cette 38e et dernière journée de Ligue 1 promet d'être épique. Rien n'est joué pour les clubs en haut de tableau qui vont se disputer la course au podium et les qualifications européennes. Idem pour les équipes en bas de classement et qui craignent la relégation.

Si le PSG est déjà sacré depuis plusieurs journées maintenant, trois clubs peuvent encore prétendre au podium : Monaco, Marseille et Rennes. Avant le début de cette dernière journée, les Monégasques ont l'avantage, notamment grâceà une meilleure différence de buts par rapport à l'OM. Mais le club de la principauté n'a pas un déplacement simple puisqu'il se rend à Lens (7e).

Mais rien ne sera simple pour Marseille non plus. Les Olympiens reçoivent Strasbourg (5e), qui a toujour l'espoir de décrocher une place qualificative pour la Ligue Europa. Un cran en dessous, Rennes est en embuscade. Les Bretons peuvent toujours prétendre au podium, synonyme d'une place en Ligue des champions soit en étant qualifiés directement en terminant deuxième, soit via le tour préliminaire s'ils finissent troisièmes. Mais pour cela, ils dépendent des résultats de Monaco et Marseille, et doivent obligatoirement l'emporter face à Lille.

Encore un cran dessous, trois clubs ont la quatrième place dans leur viseur, synonyme de qualification à la Ligue Europa. Rennes et Strasbourg sont évidemment concernés, comme vu plus haut, ainsi que Nice. Rennes est favori puisque cette place lui reviendra s'il fait au moins match nul à Lille, peu importe le résultats des deux autres équipes.

Strasbourg face à Marseille et Nice face à Reims ne sont pas maîtres de leur destin et doivent obligatoirement remporter leur match s'ils veulent s'emparer de la quatrième place.

A l'opposé du classement, rien n'est joué non plus pour Saint-Etienne, Metz et Bordeaux. Les trois clubs vont se livrer une bataille à distance pour éviter la relégation. Pour Bordeaux, opposé à Brest, la mission s'avère compliquée, voire impossible. Les Girondins ont trois points de retard sur leurs adversaires directs ainsi qu'une différence de buts très importante.

Selon toute vraissemblance, c'est donc entre Saint-Etienne et Metz que se jouera le duel pour la 18e place, qui permet de disputer les barrages. Les Verts se déplacent à Nantes, tandis que les Lorrains affrontent le PSG. Pour que l'ASSE s'empare de la 18e place, il devra faire un meilleur résultat que Metz.