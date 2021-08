Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 4e journée de Ligue 1. Vendredi, Nantes reçoit Lyon, samedi Nice face à Bordeaux et Marseille contre Saint-Etienne. Dimanche, Lionel Messi devrait faire ses débuts avec le PSG face à Reims.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 4e journée

Les supporters du PSG et les amoureux du football auront-ils le plaisir de voir Lionel Messi faire ses débuts avec le PSG ? L'hypothèse est plus que probable et l'ancien barcelonais est pressenti pour jouer son premier match de Ligue 1 dimanche soir à Reims. Après 21 années au Barça, le sextuple vainqueur du Ballon d'or va ouvrir avec Paris un nouveau chapitre de sa carrière. Avec lui, le championnat de France se prépare à entrer dans une nouvelle ère médiatique.

Paris, seule équipe à avoir remporté ses trois premiers matchs, veut poursuivre le carton plein avant la trêve internationale et la fin du mercato (31 août) et la fin du feuilleton haletant concernant l'hypothétique départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Vendredi à 21h, l'Olympique lyonnais renforcé par la recrue Xherdan Shaqiri, espère décrocher à Nantes sa première victoire de la saison. Sous la houlette de son nouvel entraîneur Peter Bosz, l'OL traverse une période de reconstruction. Face à Nantes, adversaire à leur portée, les joueurs lyonnais continuent de se chercher dans le système du technicien néerlandais.

Samedi, Nice et Marseille, qui ont vécu une semaine agitée après les violences qui ont provoqué l'arrêt de la rencontre les opposant dimanche, retrouvent la compétition samedi. Le Gym reçoit Bordeaux, à huis clos, après les premières sanctions annoncées mercredi par la Ligue, tandis que l'OM accueille Saint-Etienne, dont les supporteurs ont été interdits de déplacement.

Dimanche, le champion en titre Lille, toujours sans victoire, reçoit Montpellier à 17h00, devant un public qu'il doit reconquérir après l'humiliation subie contre Nice il y a deux semaines (4-0).