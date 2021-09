Ligue 1 : le programme et les résultats de la 6e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 6e journée de Ligue 1. Plusieurs derbies ce week-end : Strasbourg face à Metz, Lens contre Lille, Nice-Monaco ou Angers-Nantes. Dimanche, le premier gros choc de la saison entre Paris et Lyon.

Des derbies et un choc. Voici comment résumer simplement la 6e journée de Ligue qui débute ce vendredi. A commencer par le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Mal classés, les Strasbourgeois doivent se remettre dans leur défaite contre Lyon le week-end dernier. Les Messins ont eux été domptés par Troyes et doivent redresser la barre au moment d'affronter Strasbourg à la Meinau.

Samedi, derby du Nord cette fois entre Lens et Lille. Le champion en titre se déplace chez son voisin avec un regain d'optimisme à la suite de la performance encourageante livrée en Ligue des Champions mardi contre Wolfsburg (0-0). Autre confrontation à suivre samedi : Saint-Etienne contre Bordeaux. Un duel de vieilles gloires cabossées (le 19e contre le 20e au classement) en quête d'un premier succès cette saison.

PSG-Lyon, premier gros choc de la saison

Direction le Sud pour un autre derby dimanche entre Nice et Monaco. Les premiers sont en pleine forme tandis que les seconds sont en plein doute. La rencontre se fera sans public à l'Allianz Riviera, frappée d'un huis clos disciplinaire après les incidents du match Nice-Marseille.

Le deuxième du championnat Angers, toujours invaincu, espère continuer sa belle série en faisant chuter Nantes, qui a déjà perdu trois matchs en cinq rencontres. A 17h, toujours le dimanche, Marseille (3e) accueille Rennes (11e).

Enfin, en clôture du week-end, le premier gros choc de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Le PSG affronte l'Olympique Lyonnais (20h45). Les Parisiens, décevants en Ligue des Champions jeudi (1-1 face à Bruges), vont tenter d'inscrire une sixième victoire consécutive en championnat. Cela pourrait être la première du trio Messi-Neymar-Mbappé sur un terrain français.