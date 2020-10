Ligue 1 : le programme et les résultats de la 7e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 7e journée de Ligue 1. Vendredi, le leader Rennes se déplace à Dijon, la lanterne rouge, samedi, Marseille reçoit Bordeaux et dimanche un derby du Nord explosif entre Lille et Lens, respectivement 2e et 3e au classement.