Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 7e journée de Ligue 1. Privé de Messi, Paris se déplace à Metz, la lanterne rouge, Marseille en pleine forme affronte Angers et Lens reçoit Strasbourg dans un stade Bollaert à huis clos.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 7e journée

Nouvelle journée de ligue 1 ce mercredi avec l'intégralité des matchs se déroulant soit à 19h, soit à 21h. Pour cette 7e journée, les regards seront principalement tournés vers deux rencontres : Metz - PSG et Angers - Marseille.

A 21h, les Parisiens se déplacent à Metz, la lanterne rouge. L'entraîneur Mauricio Pochettino sera privé de Messi, blessé au genou. On comprend désormais mieux la décision du coach de faire sortir l'attaquant argentin dimanche face à Lyon. Décision qui a fait beaucoup couler d'encre puisque la Pulga était peu habituée à sortir en cours de match avec le FC Barcelone.

Autre rencontre prometteuse, le choc entre Angers et Marseille. Les Angevins, quatrièmes au classement, reçoivent des Marseillais en pleine forme. Les joueurs de Jorge Sampaoli réalisent un début de saison spectaculaire avec trois succès consécutifs en championnat, deuxième au classement à cinq points de Paris mais avec un match en moins. Le SCO a lui aussi réussi son entame de saison avant de connaître un brutal coup d'arrêt dimanche dernier face à Nantes (défaite 1-4).

Quatre jours après leur victoire remarquée contre Lille, les Lensois reçoivent Strasbourg dans un stade Bollaert vide. La commission de discipline de la Ligue (LFP) a sanctionné lundi, à titre conservatoire, Lens, contraint de jouer à huis clos ses deux prochains matchs à domicile. Envahissement du terrain, jets de siège, etc. Les débordements à la mi-temps, entre supporters lensois et lillois, ont conduit l'instance à frapper fort, et vite, avant la décision définitive le 6 octobre.